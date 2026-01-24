Uma reviravolta no segundo tempo deu os três pontos ao Estoril num jogo com muitos golos frente ao V. Guimarães. Os vimaranenses começaram melhor, mas Marqués e Guitane apareceram em cena para completar a ultrapassagem aos conquistadores na classificação do campeonato.

O Vitória começou por ameaçar cedo, com Ndoye a ganhar posição e a rematar por cima, mas foi o Estoril quem deu o primeiro grande aviso. Aos 21 minutos, Miguel Nóbrega evitou o golo de Marqués com um corte absolutamente incrível em cima da linha, depois de um cruzamento de Guitane e de uma saída em falso do guarda-redes Castillo.

Quando os canarinhos pareciam por cima, o Vitória foi letal. Aos 27 minutos, após vários ressaltos na área depois de um cruzamento de Camará, a bola sobrou para Samu, que, com um remate em arco, fez o primeiro do jogo. Houve protestos do Estoril por um lance com Boma que antecedeu o golo, mas o VAR confirmou o tento.

A resposta foi imediata, e com assinatura de luxo. Guitane pegou na bola, passou por vários adversários e isolou Begraoui com um passe magistral. O marroquino não vacilou e empatou com um remate forte e cruzado.

O equilíbrio, porém, voltou a desfazer-se pouco depois. Lominadze cometeu falta em zona frontal e Mitrovic transformou o livre num momento de antologia: bola por cima da barreira, colocada no ângulo, indefensável para Robles. Um golaço que fez a diferença ao intervalo e deixou o defesa georgiano visivelmente transtornado no relvado.

Reação canarinha e Robles a segurar o Vitória

O Estoril regressou do intervalo determinado a mudar a história do jogo. Logo aos 50 minutos, João Mendes cruzou para Samu, que tentou um remate acrobático. A bola sobrou novamente para o médio, mas Robles respondeu com uma defesa apertada, mantendo o Vitória na frente.

A insistência estorilista acabaria por dar frutos aos 57 minutos. Mais uma vez Guitane fez estragos na ala direita e colocou a bola com conta, peso e medida para a cabeça de Marqués. O venezuelano cabeceou com classe e devolveu o empate ao marcador.

O argelino estava imparável. Aos 62 minutos voltou a passar por entre a defesa vimaranense num lance de pura inspiração, mas o cruzamento saiu para uma zona sem ninguém. Foi apenas um aviso.

Guitane desequilibra, Marqués decide

Aos 65 minutos, Guitane voltou a acelerar pela direita e obrigou João Mendes a puxar-lhe a camisola e do livre lateral nasceu a reviravolta. Holsgrove cruzou de forma perfeita e Marqués, ao segundo poste, desviou de primeira para o fundo das redes, completando a cambalhota no marcador.

Ainda antes do final da partida, Ndoye falhou quase um golo cantado, na cara de Robles, mas houve mesmo novo golo para o Estoril. Begraoui completou o segundo bis no encontro depois de atirar certeiro para o fundo das redes, após um passe de Pizzi a isolar o marroquino na cara de Castillo.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, a «formação da Linha» ultrapassa o V. Guimarães na classificação e sobe ao oitavo lugar, com 26 pontos, mais um do que os conquistadores, agora no nono posto.