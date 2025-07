O Estoril foi premiado pela Liga com o Prémio de Marketing e Comunicação de abril, graças ao lançamento de um equipamento especial em homenagem a Ayrton Senna. A camisola, inspirada no icónico capacete do piloto e no Lotus 97T com o qual venceu no Autódromo do Estoril em 1985, estreou no jogo contra o Sp. Braga, a 19 de abril.

O design, em preto e dourado, incluía detalhes como a data da vitória (21 de abril de 1985), a silhueta do circuito e referências ao legado de Senna. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Colure Sports, ganhou destaque internacional, com cobertura em meios de comunicação dos EUA, Brasil, Reino Unido e outros países.

«O objetivo desta homenagem foi celebrar a forte ligação entre Cascais e Ayrton Senna, um verdadeiro ícone do desporto que escolheu Portugal como parte da sua vida. Receber este prémio da Liga Portugal enche-nos de orgulho e motiva-nos a continuar a criar iniciativas com significado, que elevem o nome do Estoril», disse António Nobre, diretor de marketing do clube em declarações aos meios do clube «canarinho».