Esta segunda-feira, o Estoril recebeu e venceu o Sintrense, por 1-0, num jogo de preparação.

A equipa da Liga triunfou com golo solitário do defesa Pedro Álvaro. Os estorilistas utilizaram 22 jogadores, entres eles quatro dos sub-23.

No domingo, ambas as equipas competem na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Estoril joga com o Lusitano de Évora, às 15h. O Sintrense, do Campeonato de Portugal, joga com o FC Porto, às 17h.