Figura: Kiko, Bondoso e oportuno

Marcou os dois golos do Vizela e marcou definitivamente este jogo com uma exibição equilibrada e extremamente eficaz. No primeiro golo, na sequência de um pontapé de canto, atirou rasteiro fora da área e deixou Daniel Figueira fazer o resto. O guarda-redes do Estoril atirou-se à bola, esta foi ao poste a acabou por passar a linha fatal. Se o primeiro golo resultou de alguma felicidade do avançado, o segundo foi revestido de total sentido de oportunidade. Bem colocado, Bondoso intercetou um mau passe de Rosier para isolar-se e voltar a bater Daniel Figueira. Dois golos a emoldurar uma exibição equilibrada, com Kiko Bondoso, sobre a linha, também a ajudar a fechar o corredor.

Momento: brinde despropositado de Rosier

O médio francês tinha acabado de saltar do banco para render Gamboa numa altura em que o Estoril, depois de uma boa entrada na segunda parte, ameaçava virar o resultado. Com um passe completamente desproporcionado, o francês acabou por isolar Kiko Bondoso para o segundo golo do Vizela e sentenciou o jogo.

Outros destaques:

Richard Ofori

Grande jogo do lateral ganês a fechar o corredor «preferido» do Estoril, por onde desciam, a toda a hora, Carles Soria e Mboula. Com dois bons pés, o defesa não se limitou a afastar a bola. Depois de a ganhar, tratou-a quase sempre com se fosse um bem precioso, mantendo-a, para depois permitir à sua equipa sair a jogar.

Carles Soria

Outro lateral em evidência neste jogo, neste caso no lado do Estoril. O catalão esteve mais tempo a atacar do que a defender, sempre em constantes combinações com Mboula para chegar à linha de fundo e procurar cruzar. Encontrou pela frente um adversário à altura, mas mesmo assim conseguiu deixar a sua marca neste jogo.

Ferraresi

Um central diferente do que é habitual. O venezuelano aparece em todas as partes do terreno, mas quando é preciso, está no sítio certo, no eixo da defesa, a fazer o seu papel. Mas também joga no meio-campo e, esta tarde, até o vimos a ir até à linha de fundo contrária, em drible, e a cruzar.