Momento do jogo: Dylan gela a Amoreira

O Vizela chegou ao empate no último lance do jogo diante do Estoril. Na sequência de um pontapé de canto, toda a equipa de Pablo Villar juntou-se na área incluindo o guarda-redes Buntic. De ressalto em ressalto, sem que os canarinhos conseguissem afastar a bola, esta acabou por chegar a Dylan que marcou de cabeça. O jogo acabou logo a seguir.

Figura do jogo: Rodrigo Gomes a acelerar no corredor

Num jogo em que a conquista de metros saiu cara às duas equipas, com muita luta de parte a parte, o jovem extremo do Estoril deu nas vistas, fazendo a cabeça em água a Matheus Pereira, com constantes incursões pelo corredor direito. O avançado ganhava muitos metros, mas na etapa final, derivava para o centro, onde procurava combinar com Rafik Guitane. Um movimento que Rodrigo Gomes repetiu até à exaustão, tendo muitas vezes que voltar a correr pelo mesmo corredor para travar as respostas de Lacava.

Outros destaques:

Rafik Guitane

Foi o homem que desbloqueou o marcador com um golo tão simples, como inesperado. Arrancou pela zona central e, quando chegou à entrada da área, rematou colocado. A bola não lhe saiu com muita força, mas foi com a direção certa para entrar junto ao poste, com Buntic, com um mar de pernas pela frente, a ficar preso ao relvado. Um golo à imagem do jogador francês que procurou sempre jogar simples, ao primeiro toque, mesmo sob pressão.

João Marques

Fez a assistência para o segundo golo do Estoril com um cruzamento bem medido, no coroar de mais uma boa exibição do médio que jogou solto no meio-campo, ao lado de Holsgrove, mas com liberdade para cair sobre as alas. Foi com esta dinâmica, com Marques a acompanhar muitas vezes Guitane e Rodrigo Gomes, que o Estoril conseguiu criar as melhores ocasiões de golo.

Samu

Foi o capitão do Vizela que manteve a equipa equilibrada até aos primeiros golos do jogo. Jogou ao lado do gigante Busnic a quem deixava as bolas mais altas, para depois sair a jogar, com a bola nos pés, à procura de explorar a velocidade dos jogadores da frente. As poucas transições da equipa de Pablo Villar surgiram dos pés do trabalhador médio.

Nuno Moreira

Jogou nas costas de Essende, no corredor central, entre Soro e Lacava. Sentiu muitas dificuldades para encontrar espaços para acelerar, não teve muita bola, mas sempre que a teve fez estragos e provocou desequilíbrios na defesa do Estoril.

Buntic

Ficou a ideia que podia ter feito mais qualquer coisas nos dois golos do Estoril, pelo menos no primeiro, mas acabou por ser essencial no empate arrancado pelo Vizela, com uma subida à área conttrária, no últimolance do jogo, acabando por atrapalhar, antes de Dylan atirar a contar.