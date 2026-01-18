Em antevisão ao jogo frente ao Estrela da Amadora, agendado para segunda-feira às 20:15 horas, Ian Cathro admitiu a vontade que a sua equipa tem de fazer melhor face à primeira volta da Liga. O treinador do Estoril destacou a qualidade da equipa adversária e espera um jogo difícil e intenso.

Melhorar é o mote para a segunda volta

«Queremos melhorar de forma constante e só consigo viver no dia a dia, a tentar melhorar este processo. Acho que podemos melhorar em tudo, com algumas prioridades, mas melhorar em todos os sentidos. Temos 17 jogos e esperamos jogar cada vez melhor e ganhar o máximo de jogos possível.»

Um Estrela mais comprometido

«Espero um jogo difícil, muito intenso, contra uma equipa que tem um ar diferente. Parece que há um pouco mais de alegria na equipa, mais compromisso, alma… há algo que está a crescer. Por estas razões, sabemos que vamos ter um jogo difícil, com muita intensidade e todos os minutos a terem uma importância muito alta.»

Baixas no Estoril

André Lacximicant (lesionado)