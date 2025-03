Os bilhetes reservados para o FC Porto para o jogo no Estádio Coimbra da Mota frente ao Estoril no próximo fim de semana estão esgotados.

Os dragões anunciaram no site oficial que os ingressos que tinham começado a ser vendidos esta segunda-feira foram todos vendidos até esta quarta-feira.

O Estoril-FC Porto, a contar para a 27.ª jornada da Liga, joga-se no domingo às 18h00, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.