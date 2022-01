O FC Porto continua a preparar a visita ao Estoril, marcada para sábado (18h00) com muitas ausências no setor da defesa, mas uma vez compensadas com a chamada de jogadores da equipa B.

Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) já estão ao serviço das respetivas seleções que vão jogar na CAN2022, enquanto Pepe, Marcano, Wilson Manafá e João Mário continuam entregues ao departamento clinico do clube, todos a recuperarem de lesões.

Desta forma, Sérgio Conceição chamou Rodrigo Pinheiro, Romain Correia, João Marcelo e João Mendes, da equipa B, para integrarem os trabalhos da equipa principal. Em relação ao treino da véspera, são os mesmos, mas Zé Pedro desta vez não foi convocado.

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, no Olival, antes de Sérgio Conceição fazer a antevisão do jogo da 17.ª jornada da Liga, numa conferência de imprensa que está marcada para o meio-dia.