Aos 28 anos, o defesa-central Ferro prepara-se para trocar de clube na Liga. Chegou acordo com o Estoril e vai ser anunciado nas próximas horas, confirmou o Maisfutebol.

Ferro chega a custo zero, pois já assinou a rescisão do contrato que o ligava ao Estrela da Amadora até 2028. O defesa-central participou em 20 jogos pelos amadorenses na época passada.

Assim sendo, o internacional jovem por Portugal assume o terceiro desafio na Liga. Campeão nacional em 2018/19, Ferro fez 67 jogos na equipa principal do Benfica. No estrangeiro, já atuou no Hajduk Split (Croácia), Vitesse (Países Baixos) e Valência (Espanha).

No Estoril, vai competir com Kevin Boma, Felix Bacher e Ismael Sierra pela posição, sendo que Pedro Álvaro e Eliaquim Mangala saíram nesta janela de transferências.

