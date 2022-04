O final «quentinho» do empate entre o Estoril e o Belenenses valeu um jogo de suspensão a quatro jogadores, todos expulsos no final do encontro: André Franco, Romário Baró, Abel Camará e Diogo Calila.

Na formação da Linha, Franco e Baró foram castigados com um jogo por «injúrias e ofensas à reputação», segundo pode ler-se no documento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Os dois terão ainda de pagar uma multa de 82 euros.

Nos azuis, o castigo é idêntico, mas a multa é bem mais significativa: 510 euros. A nota refere na mesma «injúrias e ofensas à reputação», mas o relatório do árbitro refere que o avançado colocou «as mãos no tronco de um adversário».

Já Calila, com uma multa de 408 euros, foi castigado pelo mesmo motivo, ele que «pontapeou o banco da equipa adversário».

Desse jogo fica ainda a suspensão de Rosier, médio estorilista, ele que foi expulso por acumulação de amarelos.