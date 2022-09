O Estoril está entre os clubes das dez principais ligas europeias, à luz do atual ranking da UEFA, que coloca em campo das equipas mais jovens. A conclusão surge a partir do mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira, que analisou clubes de 60 ligas de todo o mundo, de acordo com a idade média das equipas em campo durante a atual temporada ou a última época concluída (isto no caso de campeonatos que têm uma calendarização distinta, por exemplo, da liga portuguesa e de grande parte das europeias).

Numa análise detalhada efetuada pelo Maisfutebol às equipas dos dez principais campeonatos (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Países Baixos, Portugal, Escócia, Bélgica e Áustria), o Estoril surge entre as 20 equipas com média de idade mais baixa.

Veja, na galeria associada, quem acompanha o Estoril neste parâmetro.

No que toca detalhadamente à liga portuguesa, o V. Guimarães e o Famalicão completam o pódio das equipas com médias de idade mais baixas (ver abaixo). No que toca aos três grandes, o Benfica surge em 8.º nesta hierarquia, o Sporting em 13.º - logo atrás do Sp. Braga, atual vice-líder da liga – e o FC Porto em 16.º, tendo os dragões, por isso, a terceira média de idades mais alta quanto aos jogos em análise na presente época.

Olhando ainda mais ao detalhe à juventude, e segundo o CIES, o Estoril e o Paços de Ferreira são as equipas que utilizam uma percentagem maior de jogadores sub-21, com 35 por cento cada. O Casa Pia é o único dos 18 clubes sem utilização de sub-21 e Sp. Braga (2,5 por cento) e FC Porto (4,2 por cento) seguem-se na menor utilização.