*Por Frederico Figueiredo

Declarações treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, após a vitória na visita ao Santa Clara (4-2), na 20.ª jornada da Liga. O treinador estorilista destacou a dificuldade que existe para arbitrar um jogo no estádio de São Miguel.

Mau estado do relvado

«É um trabalho muito difícil para todos, neste campo. Os jogadores complicam muito o trabalho dos árbitros. Houve alguns momentos com nota artística, mas é muito difícil jogar neste campo.»

Duas partes distintas e estabilidade emocional

«O jogo teve duas partes diferentes, marcámos dois golos na primeira parte e houve dois golos para cada uma das equipas na segunda. Foi um jogo muito competitivo e gostava de destacar a capacidade emocional da nossa equipa. É mesmo muito difícil mostrar qualidade num relvado destes, é muito difícil para toda a gente. São duas equipas muito boas que merecem um relvado muito melhor para mostrar a qualidade que têm.»