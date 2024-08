Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao Vitória de Guimarães em jogo da 2.ª jornada da Liga:

[O Estoril até entrou bem, mas a partir dos vinte minutos começou a baixar] «Sofremos um pouco mais após o golo, baixámos, mas vi a equipa a continuar a trabalhar. A equipa do Vitória fez alguns ajustes ao longo do jogo, ganharam o controlo do jogo, conseguiram abrir espaços e nós acabámos por ter de baixar. Sofremos um pouco mais, em faltas e livres laterais, e acabamos a sofrer golo».

[Guitane foi o último a entrar. Está de saída?] «Não se passa nada. Tomamos decisões em função do plano de jogo. Não gosto de individualizar, mas neste caso vou fazê-lo para desfazer dúvidas. O Rafik entrou muito bem no jogo, deu a sua qualidade à equipa, conseguiu abrir espaços diferentes».