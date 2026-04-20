Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota, a quarta, consecutiva na Liga, frente ao Moreirense. O técnico reconhece o mau momento, mas refere que «com calma e estabilidade» o Estoril vai dar sequência ao seu projeto.

Análise ao jogo

«Não faço essa coisa de justo ou injusto, a vida não é justa e o futebol ainda menos. Não fazemos uma grande primeira parte, mas também não fomos a pior equipa do mundo. Faltou alguma dinâmica, não conseguimos criar muito volume. No golo temos a bola à frente da nossa área, errámos, e depois há um daqueles remates… A bola entrou, acontece. Na segunda parte melhorámos, senti verdadeiramente a nossa equipa, a nossa dinâmica e a nossa identidade. O que acontece é que não marcámos, ficou 1-0 e temos de levar com tudo o que isso indica. Ainda não conseguimos o nosso objetivo da época».

Mudanças na equipa

«Um jogador sente sempre melhor, e consegue tomar decisões mais rápidas, quando tem ritmo e quando vem com mais minutos a jogar. Estamos a falar de jogadores que estão dentro das dinâmicas».

Turk

«Tivemos uma situação, o Joel sentiu-se mal no dia antes do jogo, surgiu essa oportunidade para o Martin [Turk]. Pela maneira como o Martin trabalha todos os dias, merecia, mas temos o Joel Robles, um jogador e uma pessoa extremamente importante, que tem dado muito à nossa equipa. Por isso, tem sido difícil para o Martin ter esse espaço, tem muito potencial e vamos tentar ajudar».

Quatro derrotas consecutivas

«Não temos que pensar muito em quebrar ciclos. É uma narrativa que é verdade, aconteceu, mas o que temos de fazer como grupo, como equipa e como clube, olhando para o presente e para o futuro, perceber onde, como e porque é que estamos a falhar, o que temos de fazer para não permitir que isto se mantenha como um padrão. Nos últimos quatro jogos não são quatro jogos em que fomos inferiores em todos os momentos. Não conseguimos é ter resultado, mas com muita calma, estabilidade, sabemos muito bem onde queremos chegar, temos de fazer as coisas passo a passo, é um trabalho de muita gente, com tempo».