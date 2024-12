O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, mostrou-se satisfeito com o trabalho que os canarinhos têm desenvolvido, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, na 14.ª jornada da Liga.

«Obviamente, trabalhamos para ter os melhores resultados, mas mesmo antes, durante o nosso caminho, juntos até agora, acho que o grupo tem trabalhado bem, mesmo sem resultados. Não quero que ninguém pense que não estávamos a conseguir melhorar ou progredir», disse o técnico escocês.

O médio Vinícius Zanocelo está de regresso às opções, contudo, Cathro não garantiu a titularidade do brasileiro. «Nem eu sei…não há lugares garantidos para ninguém, isso não existe no nosso plantel.»

O Estoril leva mais de um mês sem derrotas, mas o técnico da equipa da Linha não quis endereçar nenhum pedido especial aos adeptos, por entender que tem a obrigação de fazer por merecer o apoio das bancadas.

«Não sei se há diferença na cultura, talvez não, mas sinto que antes de um jogo não é para falar com os adeptos, é para nos prepararmos e a nossa entrada no jogo é que fala para os adeptos. Vamos pôr muita energia em campo e naturalmente, quando o fazes, ganhas a energia do estádio. A nossa responsabilidade é essa», vincou.

«Há sempre o fator casa, mas não sinto muito isso, que tenha grande diferença. Vai mais pela história dos jogos em si e eu acredito que vamos pontuar muitas vezes e ganhar muitas vezes fora de casa também», disse ainda o técnico do Estoril, que só não pontuou a jogar em casa frente a Santa Clara e Sporting.

«Temos um objetivo constante, que é o processo de melhorar e vou continuar a dizer o mesmo: ainda fazemos mais um treino e o objetivo é que este seja o melhor da época porque o foco está no trabalho e na responsabilidade e que no domingo consigamos fazer o nosso melhor jogo da época», concluiu.

O defesa Pedro Amaral e o médio Xeka, ambos por lesão, são baixas para esta partida.

O Estoril Praia recebe no domingo o Casa Pia, às 20h30, em jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.