Ian Cathro, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Estoril por 2-0 frente ao Casa Pia, num jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga:

[O que faltou à equipa no jogo contra o Casa Pia?]

«Faltou mais agressividade com bola na primeira parte, faltou apenas isso, tornou-se um jogo muito encaixado, queríamos tomar a iniciativa do jogo. Sem esse ritmo mais alto e faltou alguma dinâmica. Não nos conseguimos instalar e criar mais situações com bola.»

[Derrota pode abalar o espírito da equipa?]

«Vai-nos afetar nas próximas horas e partir de amanhã é seguir em frente, aqui não fazemos funerais, foi apenas uma derrota e agora temos de seguir em frente. A equipa mostrou a vontade que tem e a garantia que deixo é que vou procurar ganhar todos os jogos, seja como for, não conseguimos hoje, por isso temos de olhar para a frente.»

«É sempre difícil quando sofremos dois golos seguidos, não sou ninguém que vai falar de um erro do Robles, tem-nos dado muito. Esse erro é um facto na história do jogó de hoje, mas numa equipa sem rotinas, só com vontade e crença, a atitude dos jogadores é algo que noutros jogos nos vai trazer mais frutos.»