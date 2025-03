Sporting e Estoril medem forças esta segunda-feira, no Estádio José Alvalade, e Ian Cathro descarta quaisquer facilidades perante ausências de peso no adversário.

Em declarações na habitual antevisão ao encontro, o técnico da formação canarinha admitiu que o objetivo principal é proporcionar um «grande jogo» aos adeptos e fazer com que a equipa consiga melhorar todos os dias para construir um «Estoril diferente».

«O Sporting tem problemas, mas também é o campeão. Temos de chegar e entrar bem desde o início. Queremos jogar bem, pressionar e melhorar em todos os momentos do jogo. Não tem importância nenhuma. Queremos ser melhores a cada dia, às vezes nós vamos conseguir, outras vezes não, mas espero que as pessoas possam ver um grande jogo e que os nossos adeptos gostem de ver esta equipa a jogar», afirmou.

«Temos um objetivo constante, que é tentar melhorar todos os dias para se conseguir criar e construir um Estoril diferente, mais estável e preparado, e cada vez mais conseguirmos mostrar um futebol que as pessoas gostam de ver. O fator de viver no presente e trabalhar sempre com os pés na terra não permite olhar para o passado e lembrar como é que foi. O que tem importância é a preparação hoje», acrescentou o técnico.

O jogo entre Sporting e Estoril está marcado para as 20h15 e terá a arbitragem de Hélder Carvalho.