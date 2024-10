Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa posterior ao Estoril-Arouca (4-1), neste sábado:

[Passo para garantir estabilidade?]

«É um passo nessa direção. Vai ser um processo com mais treinos e jogos. Mais altos e baixos. É o caminho natural do crescimento. É um passinho em frente.»

[3-1 foi importante?]

«Acho que foi um momento determinante no jogo. Quem está fora viu o golo do Arouca e pensou que o Estoril ia cair. Foi a união e a atitude que temos no nosso trabalho. Até este momento, sem muitas vitórias, mas eu sei o trabalho que eles tem feito. Manteram a tranquilidade e o foco para seguir o jogo.»

[Ouviu os cânticos contra si?]

«Durante o jogo não estou muito atento a nada que não seja dentro das quatro linhas. Não sei.»

[Perda de posse de bola na segunda parte foi intencional?]

«Vai acontecer sempre, há duas equipas em campo. Eles eram uma boa equipa. Vamos procurar ser melhores em todos os momentos do jogo. Não entramos com uma postura negativa, longe disso. Nesse momento é preciso ter capacidade de sofrer e sair desse ritmo de jogo. Não podemos ficar dez minutos abaixo no jogo.»

[União dos jogadores a celebrar os golos]

«Sentimos todos os dias, há coisas que as pessoas não veem. Nós trabalhamos bem, faltam é ter os resultados alinhados com isso.»