Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, deste sábado (20h30), a contar para a 25.ª jornada da Liga. O técnico escocês deixou elogios aos gansos e falou da «fome» de melhorar dos canarinhos.

Casa Pia tem uma alma nova

«O Casa Pia é uma das equipas que mudou de treinador e vemos uma equipa com uma alma e energia diferentes. Está mais forte e isso é indicação do jogo e das dificuldades que vamos ter. Em futebol é difícil controlar o jogo todo, há sempre momentos das duas equipas, mas vamos tentar ter o máximo controlo de jogo. Têm espírito de sacrifício, competem mesmo quando estão a perder e estão a tirar o máximo dos jogadores ofensivos, sabem explorar ao máximo cada um deles.»

Fome de melhorar

«Olhamos sempre mais para o tipo de jogo que vamos ter, para as nossas dinâmicas, as nossas ideias para controlar melhor o adversário, sabendo que é impossível anular todas as mais valias que o adversário tem. É mais uma oportunidade para mostrar a fome que temos de ser melhores do que na semana passada.»

João Carvalho de castigo após quinto amarelo

«Não joga o João, vai jogar outro. Sem as características de dinâmica e liderança dele, vamos ter outros jogadores a trazer essa energia.»