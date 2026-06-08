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Há 1h e 44min
Ian Cathro deixa Estoril para treinar o Saint-Étienne
Técnico escocês estava há duas temporadas nos estorilistas
Técnico escocês estava há duas temporadas nos estorilistas
Ian Cathro está de saída do comando técnico do Estoril, confirmou o Maisfutebol.
Ao que o nosso jornal apurou, tal como avançado por A Bola, o treinador escocês de 39 anos vai mudar-se para o Saint-Étienne, histórico clube francês que falhou a subida ao principal escalão, após a derrota com o Nice no play-off.
Os estorilistas vão receber uma contrapartida financeira pela saída do técnico, que tinha contrato por mais duas temporadas, ou seja, até 2028.
Antigo adjunto de Nuno Espírito Santo, Ian Cathro cumpriu as duas últimas temporadas no Estoril. Em 2024/25, terminou no oitavo lugar e, já na época transata, conduziu os canarinhos ao 10.º posto.
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