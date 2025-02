Na antecâmara de receber um Boavista em crise, último classificado na Liga, ainda sem poder inscrever reforços e que pelo caminho perdeu também o treinador, Ian Cathro, timoneiro do Estoril, considera que este cenário não torna «mais fácil ou mais difícil» a missão dos lisboetas no duelo entre as duas equipas, este domingo.

«Não vamos jogar contra o momento ou as circunstâncias do Boavista, vamos jogar contra a equipa do Boavista, que é muito competitiva. Eles podem querer dar uma resposta, num momento difícil, e isso pode criar mais união», referiu, na conferência de imprensa de lançamento do jogo referente à 21.ª jornada da Liga.

Ao Estoril, 8.º classificado e que segue numa série de quatro triunfos consecutivos, resta «fazer o melhor jogo possível e melhorar em todos os momentos para que as pessoas que vão ao estádio também gostem».

O Boavista visita o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, este domingo. O jogo tem início agendado para as 15:30 e será arbitrado por Hélder Carvalho, de Santarém.