Na antevisão ao jogo da 13.ª jornada da Liga, com o Moreirense, no Estádio António Coimbra da Mota (domingo, 15h30), Ian Cathro garantiu que o Estoril não se vai apresentar deslumbrado pelos elogios que recebeu após a exibição no Dragão. O treinador dos canarinhos projeta «um jogo completamente diferente», mas assume que a equipa está «a mostrar uma capacidade interessante de competir e jogar».

Elogios após o jogo com o FC Porto não deslumbram

«Temos uma ideia sobre o nosso trabalho, de melhorar, viver com mais ambição, com um estilo um pouco diferente, uma mentalidade diferente, mas não trabalhamos para fazer exibições elogiadas. Trabalhamos para ganhar pontos.»

Objetivo para o final do campeonato

«A única coisa que quero é em abril podermos dizer que temos os pontos que refletem a qualidade do nosso trabalho. Não é sempre assim, mas espero mesmo muito que isso aconteça. Hoje estamos a trabalhar bem, a mostrar uma capacidade interessante de competir e jogar.»

Diferenças entre o Moreirense e o FC Porto

«É um jogo completamente diferente, contra uma equipa completamente diferente, não há comparações para fazer. Olhamos para este jogo de forma isolada e vamos trabalhar para tentar entrar bem desde o primeiro minuto e que o jogo siga o ritmo que queremos. Os jogadores estão com vontade de competir e ganhar.»

Holsgrove castigado e Rafik Guitane ausente, na CAN

«Temos um grupo com várias opções, com características diferentes, e temos a capacidade de trabalhar com muita exigência todos os dias, procurando ser melhores.»