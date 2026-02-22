Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Gil Vicente (3-1) na 23.ª jornada da Liga:

Vitória podia ter caído para qualquer equipa?

«Concordo, não gosto de falar de justiça, até porque sei que o futebol não é justo, mas tivemos um jogo com muita qualidade, com duas boas equipas e com bons jogadores. Há um bom treinador do outro lado. Foi um bom jogo de futebol, senti-o vivo, e é muito fixe ter jogos assim neste campeonato. Senti que tivemos mais gente no estádio, fico agradecido aos adeptos por estarem lá e criarem um bom ambiente. Foi um bom jogo de futebol.»

Resposta após derrota diante do AVS...

«Só posso dar parabéns aos jogadores pelo espírito que existe no grupo, a capacidade de dar a volta de cada vez que temos uma dificuldade. Perguntam-me sobre uma má fase, não olho para as cosas assim, temos uma maneira de estar e de trabalhar. Esta equipa mostrou uma confiança muito alta e uma agressividade para a acompanhar essa confiança com bola. É possível criticar qualquer equipa de futebol, mas ninguém pode criticar a nossa mentalidade e capacidade de competir, mesmo levando aquele soco na cara no último jogo.»

Momento de Begraoui com 17 golos na época?

«É um jogador e uma pessoa que está numa evolução muito importante, percebe cada vez melhor o jogo e os colegas. Se a nossa equipa defender na nossa área e sairmos só em transição, não sei se vai fazer 17 golos. Os golos surgem pela forma como jogamos enquanto equipa, se ele não tiver a capacidade de pressionar alto e os colegas também não pressionarem alto, talvez não faça 17 golos. Devemos olhar para o jogador individual, mas não gosto muito de fugir ao coletivo.»