Na antevisão à receção ao Nacional, Ian Cathro, treinador do Estoril Praia, acredita que o trabalho vai levar a equipa a «ganhar muitos jogos».

«Não perder também vale alguma coisa, mas talvez vá por esse lado e pela maneira como estamos a trabalhar, todos juntos e todos os dias, e acredito muito que quem trabalha como nós estamos a trabalhar vai ganhar muitos jogos», começou por dizer o treinador escocês.

Depois de dois jogos sem perder, o técnico dos canarinhos garante que a equipa está a melhorar treino a treino.

«A cada treino que passa, estamos todos melhores nesse sentido, temos quase todos integrados, com mais tempo, mais volume de treino. Por isso, a cada treino, estamos todos a um nível mais equilibrado», referiu.

Sobre o Nacional, adversário na quinta jornada da Liga, Ian Cathro tem a noção da equipa que vai ter pela frente: «Vejo uma equipa bem organizada, com capacidade de ter um jogo variado».

Por fim, o técnico de 38 anos garantiu que o Estoril ficou «muito melhor» após o fim do mercado de transferências.

«Foi difícil e com muitas chamadas ao trabalho de muita gente envolvida, mas acho que conseguimos chegar muito melhores ao fecho do mercado», concluiu.

O Estoril, 16.º classificado, com dois pontos, recebe o Nacional, 12.º, com quatro, no domingo, às 18h.