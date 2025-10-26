Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Nacional, num jogo a contar para a nona jornada da Liga:

Análise ao empate e «justiça» no resultado

«Sem sermos brilhantes, senti a equipa confortável no início do jogo, tivemos a bola e conseguimos estar no meio-campo deles, chegando também ao último terço. Talvez tenhamos falhado no último terço e criado poucas situações de perigo. Sofremos o golo e aí os jogadores demonstraram uma grande atitude, vai ao encontro daquilo que foi a sequência do jogo. Já levaram com muita coisa esta época e podia ser fácil baixar e deixar a ansiedade crescer, mas tentar jogar na frustração não ajuda ninguém. Fizeram um bom trabalho e estivemos organizados. Na segunda parte, talvez com mais velocidade, conseguimos criar oportunidades suficientes para fazer um segundo golo e como não fizemos o jogo ficou 1-1. Não acredito muito em justiça de resultados, porque o discurso de quem perde é que foi uma derrota injusta e quem ganha é que foi uma vitória justa.»

Desinspiração do Estoril?

«Não vi nada que me permita falar numa desinspiração da minha equipa. Só tenho coisas boas a deixar a este grupo de trabalho. Uma coisa é olhar para os resultados e outra é olhar para os jogos. Vivemos de resultados, mas seria um pouco estúpido só pensar nisto, se as outras coisas estão a andar.»

Ideias transmitidas ao intervalo

«Aprendemos sempre com a primeira parte do futebol e tentamos fazer ajustes. Conseguimos libertar-nos um pouco para jogar na velocidade e estar mais perto da baliza em situações de um toque. Trocámos o posicionamento no meio-campo e, no fundo, queríamos libertar as nossas decisões e deixar a velocidade da bola subir um pouco. Sabíamos que provavelmente seria chave neste jogo. A forma como as executámos no último terço é que falhou, assim como o critério e calma no último momento.»