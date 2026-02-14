Na antevisão ao jogo em casa do AVS (domingo, 18h00), na 22.ª jornada da Liga, Ian Cathro assumiu que a partida «pode ter um certo ritmo que tem sido perigoso» para o Estoril. Apesar de ir defrontar o último classificado, o técnico escocês deixa vários alertas. Já sobre os prémios de janeiro, assumiu o orgulho, mas colocou tudo no devido lugar.

AVS é «uma boa equipa», apesar do último lugar

«Espero que não criemos dificuldades a nós próprios. Como queremos aprender e melhorar, o primeiro passo é olhar para nós antes de olhar para o adversário. Mas está provado que todos os jogos são diferentes, são muito difíceis, e este, claramente, pode ser muito difícil para nós.»

João Henriques trouxe melhorias ao AVS

«Tem melhores dinâmicas, mais robustez defensiva, dinâmicas ofensivas muito claras, tem três ou quatro jogadores com capacidade de aceleração, e uma peça lá na frente muito experiente e que saber tirar proveito dos colegas que tem ao lado. Sabemos que vamos jogar contra uma boa equipa.»

Cathro eleito melhor treinador do mês e João Carvalho o melhor médio

«Isso foi baseado nos jogos de janeiro e no último jogo, já em fevereiro, não conseguimos fazer o jogo que queríamos. Queremos muito melhorar, trabalhar juntos, fazer bons jogos, levar este clube um bocadinho mais alto. Estamos mais focados nisso do que festejar qualquer prémio, mas sinto o orgulho por terem optado por nos escolher.»