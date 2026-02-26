Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, desta sexta-feira (20h45), a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico canarinho garantiu que a ideia é tentar ganhar contra uma equipa que tem a obrigação de vencer. O escocês elogiou, ainda, o trabalho dos jogadores até então.

Sporting tem a obrigação de ganhar

«A ideia é não perder, a ideia é tentar ganhar. Temos o direito de encarar o jogo como queremos e vamos tentar ganhar. Sabemos que é muito difícil, frente a uma equipa que tem a obrigação de ganhar quase todos os jogos, uma grande química, que tem um espírito enorme e jogadores incríveis. Estamos conscientes disso, mas estamos ainda mais focados no nosso crescimento e estes dias são bons para isso.»

Percurso feito até então

«Queremos melhorar todos os jogos para continuar a crescer. Queremos ganhar, mas ficarão a faltar 10 jogos depois. Além disso, é importante não esquecermos que estes jogadores estão a conseguir resultados importantes, porque, se olharmos para a época 2023/24, terminámos com 33 pontos. Este ano, estamos em fevereiro e temos 33 pontos. É bom ter elogios, ter as pessoas a olhar para a nossa equipa, mas não esquecer que já estamos a conseguir resultados importantes na nossa realidade.»