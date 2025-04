Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo confortável (0-3) frente ao AVS:

[André Lacximicant de surpresa a figura?] «Acho que o André mostrou muita da capacidade e qualidade que tem. Estamos, já há alguns meses, a construir um grupo em que todos têm qualidade e trabalham muito. Tenho esse luxo, de ver o jogo de forna diferente, temos todos disponíveis com qualidades diferentes. Aproveitámos a disponibilidade física e a qualidade que o André tem».

[Esperava tanta facilidade?] «Acho que não foi fácil. Não sentimos conforto nenhum. Queremos melhorar muito. Na minha cabeça, antes do jogo, já estávamos em crise. Queremos viver assim, não queremos uma época tranquila ou conforto. Este não é um clube que se quer safar, queremos muito mais. A grande qualidade desta equipa foi a fome de ganhar incrível, daí a nossa capacidade de impor o nosso jogo quase os noventa minutos».

[Importância do triunfo após quatro jogos sem vencer] ««Era mesmo muito importante voltar às vitórias. Há duas maneiras de olhar para os quatro últimos jogos: só tínhamos dois pontos doze possíveis, é uma realidade; mas, olhando aos jogos, não tudo, mas andávamos a fazer coisas boas. Era importantíssimo chegar aqui com uma intensidade enorme».