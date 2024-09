Ian Cathro, em declarações aos jornalistas, após a vitória por 1-0 do Estoril sobre o Nacional, a contar para a quinta jornada da Liga:

[Tiago Margarido falou num resultado desajustado, sente o mesmo?]

«Tal como nós, os adeptos também pretendem que joguemos melhor e é o que tentamos sempre fazer, jogar o melhor possível e melhorar todos os dias. Há momentos no futebol em que temos de dar prioridade a certas coisas. Uma vitória na fase inicial de um campeonato é muito importante e prefiro valorizar o entendimento do momento e a capacidade de compromisso dos jogadores durante o encontro. Podemos dizer que não foi bonito, mas conseguimos o objetivo, que era vencer.»

[Sente que esta foi uma recompensa do trabalho, apesar da exibição não ter sido brilhante?]

«Acho que quem trabalha como trabalhamos vai ganhar muitos jogos, talvez valha a pena também destacar as duas partes desse trabalho, a qualidade do jogo e a união de espírito, assim como a atitude dentro do grupo. Em vez de falarmos de alguns erros, acho que é mais importante acabar o jogo mais tranquilo e valorizar mais o resultado. Sentimos algumas dificuldades, talvez nem tanto na organização ofensiva, mas do espaço que não foi tão bem controlado. Prefiro destacar a capacidade de fazer o que é preciso para garantir que não estou aqui sentado a ouvir dizer que o Estoril ainda não conseguiu vencer.»