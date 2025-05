Ian Cathro, na antevisão à partida frente ao Moreirense, para a 33.ª jornada, comentou o interesse nos seus jogadores e partilhou o desejo de manter o seu «núcleo forte».

«Não sou burro. Obviamente todos os clubes têm de fazer dinheiro de um ano para o outro, mas não tem de ser todos os anos. Estamos aqui a tentar criar um Estoril diferente, que ainda está em construção, está em obras, e quando estamos em obras não podemos perder as coisas todas», afirmou em conferência de imprensa.

O treinador escocês não se mostrou surpreendido com a cobiça do mercado pelos seus jogadores tendo em conta a boa época que os «canarinhos» têm vindo a fazer. Atualmente no nono posto, o Estoril pode ainda terminar o campeonato em sétimo lugar caso ultrapasse o Casa Pia (oitavo) e Famalicão (sétimo) nas duas jornadas que faltam.

Ian Cathro falou de jogadores que podiam ter mais minutos. Porém, insistiu na ideia que no final o coletivo é sempre o mais importante.

«Jogamos com onze, vai haver sempre jogadores que talvez devessem ter mais minutos em campo. O mais importante - e não querendo fugir de questão nenhuma - é como o grupo trabalha todos os dias», afirmou.

Wagner Pina e Jordan Holsgrove voltam às convocatórias após cumprirem castigo. Por outro lado, Jandro Orellana e Xeka não serão opções devido a lesões.

O Estoril Praia visita o Moreirense no próximo domingo, dia 11 de maio, com o encontro agendado para as 18h00 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.