Em véspera do duelo da 12.ª jornada da Liga, Ian Cathro deixou elogios ao Famalicão, «uma boa equipa e um clube em crescimento».



«Acho que é uma boa equipa e é o exemplo de um clube em crescimento nos últimos anos. Parece-me que tem feito um bom trabalho em todos os aspetos, a nível de crescimento como clube, no plantel e nos jogadores também, com boas vendas. É um clube em crescimento e uma boa equipa, com bons jogadores. Vai ser muito difícil», disse, na antevisão ao jogo deste domingo.



Convidado a comentar a situação pontual do Estoril na Liga, que pode terminar a ronda perto dos lugares de descida, o espanhol considerou que «as pessoas podem olhar de fora e pensar certas coisas, mas que o foco terá de estar entre portas».

«Nós por dentro temos mais informação e vamos fazer esse trabalho, como sempre: melhorar em todos os aspetos”, prometeu o escocês, que considera precoce concentrar-se em fatores como possíveis ajustes no plantel. Quero melhorar em tudo, ponto final», limitou-se a assinalar.

Perante um Famalicão que apenas perdeu um jogo entre os últimos cinco que realizou para a Liga, o Estoril tem como baixas confirmadas Mangala e Pedro Amaral, que ainda recuperam de lesões, ao passo que o médio Xeka se encontra em dúvida.

O Estoril Praia defronta o Famalicão, este domingo às 15h30, no António Coimbra da Mota.