Apesar de só ter uma vitória nos últimos cinco jogos, Ian Cathro, treinador do Estoril, garante que a equipa vai para Vila do Conde com o foco no triunfo:

Lançamento do jogo contra o Rio Ave

«Temos os pontos e os resultados normais para o Estoril. Mas queremos fazer mais. Nos últimos 14 meses anunciámos um caminho, um projeto e uma liderança que foi diferente do normal. Mostrámos uma mentalidade diferente, um futebol interessante e todo esse processo criou expectativas mais altas. Temos de lidar com isso, sabendo que no futebol vivemos de resultados. Temos a vantagem de ir jogar sem medo, com confiança e a nossa mentalidade muito visível.»

Uma equipa com uma confiança fora do normal

«Eu próprio estou farto do discurso de que praticamos um bom futebol e devíamos ter mais pontos. Temos de entrar para ganhar no primeiro minuto de jogo. O objetivo é ganhar, mas tenho a certeza de que o sol vai embora no fim do dia e no dia seguinte volta a nascer. Temos uma confiança fora do normal para os pontos que temos na tabela. Trabalhámos bem e o resultado logo se vê.»

Dinâmicas do Estoril

«Vão percebendo cada vez mais e melhor as dinâmicas que existem na equipa. Vejo uma equipa com mais solidez defensiva, mais organizados e jogadores com boa química. Vão criar-nos problemas, mas o mais importante é a nossa capacidade.»