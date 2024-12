Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga depois de estar a perder 2-0:

[Empatar 2-2 depois de estar a perder 2-0 sabe a vitória?] «Não, não tem sabor a vitória. É um momento no nosso crescimento, no nosso rendimento e na nossa mentalidade. Não sabe a vitória porque não ganhámos».

[Mudança tática para 3x4x3. Mais estável?] «O que sinto, mais do que o sistema, é que estamos a crescer e no caminho para onde quero ir com estes jogadores. Falo de qualidade com bola, estabilidade sem bola e agressividade. Mas, mais do que tudo a mentalidade, o espírito que existe entre eles. Parabéns aos jogadores pelo trabalho desenvolvido».