Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Estoril sobre o Nacional por 1-0:

Foi um jogo muito sólido e completo da sua equipa, a defender e a atacar

«Eu acho que sim. Marcámos cedo e talvez uns 10 ou 15 minutos depois senti que estávamos a tentar entrar na nossa dinâmica de jogo, mas contra um rival tão bem organizado e tão agressivo era difícil. Durante esse período, também fomos percebendo que, como o objetivo é ganhar e não é jogar bem, era preciso que hoje fosse um dia diferente.»

Melhorar no aspeto defensivo

«Também temos de perceber que cada equipa tem um caminho, tem um trajeto, tem de melhorar, tem de aprender. Eu acho que nós, se fazemos alguma coisa boa, é que marcamos muitos golos. Mas, ao mesmo tempo, também estou sempre a ouvir, e é verdade, que sofremos muitos golos. Isso era algo que precisávamos de melhorar. Temos de ter outro momento no jogo, uma maneira de sentir que podemos ter algum controle no jogo e não só quando temos a bola e estamos a trocar passes. Por isso, andámos a trabalhar muito nisso e fico mesmo muito feliz pelos jogadores, por termos tido dois jogos seguidos com a baliza a zeros, principalmente aqui hoje, quando tivemos de defender muito a linha da nossa área. Acho que os jogadores fizeram um bom trabalho nesse sentido e isso valida muito o trabalho que estamos a fazer todos os dias.»

Estoril aproveitou o nervosismo do Nacional?

«Não sei, acho que talvez isso seja mais uma coincidência. O que sabíamos é que se permitirmos espaço por fora contra esta equipa, com as dinâmicas que têm, a velocidade e a verticalidade das alas, isso seria muito, muito problemático para nós. Não conseguimos fazê-lo na perfeição, mas acho que fomos competentes ao tentar tirar essas oportunidades ao Nacional.»