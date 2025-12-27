Ian Cathro, treinador do Estoril, analisa goleada conseguida frente ao Alverca, por 4-1, no encontro da 16.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Alverca

«Não nos podemos esquecer que jogámos contra uma boa equipa, muito sólida e com um jogo ofensivo muito dinâmico. Conseguimos crescer durante os primeiros minutos e perceber a atitude que precisávamos para o jogo. Passado algum tempo a equipa notou que eram precisos mais momentos de aceleração e concluímos as nossas ações. Se tiver de destacar alguma coisa é a capacidade de saber gerir, saber ganhar e saber estar com um resultado positivo. Manter uma intensidade e agressividade contra bola nos momentos fundamentais para manter o máximo possível o controlo do jogo. Acho que esse é um passo muito importante no nosso crescimento. A capacidade que este grupo de jogadores tem para ultrapassar vários momentos de frustração e de dificuldade é um grande êxito do grupo. Nunca vou esquecer que jogávamos num campo que não dava nem para vacas e tivemos um jogo numa data FIFA. Conseguimos e já passou, estamos neste momento juntos a melhorar, a produzir um jogo muito competente e a trabalhar bem.»

Lesão de Lacximicant

«Sim, o André sofreu uma lesão muscular no último jogo e vai estar fora por algum tempo. Ainda temos de perceber a extensão do problema, mas está lesionado.»

Último jogo do Estoril em 2025 e olhar no futuro

«Nos últimos dois jogos a equipa mostrou uma concentração elevada e um compromisso muito grande, com maior solidez defensiva. Queremos melhorar em tudo, o que não queremos é começar a sofrer menos golos e esquecer que também temos de marcar. Sinto que os últimos dois jogos mostram que não somos perfeitos, mas a maneira como o grupo está a trabalhar dá-nos razões para acreditar que talvez possamos conseguir crescer e melhorar um pouco mais rápido.»