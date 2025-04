Na antevisão ao jogo com o Casa Pia, Ian Cathro garantiu que não dá prémios aos jogadores do Estoril, mas concede oportunidades por «meritocracia», como aconteceu com Tiago Brito, jovem médio lançado diante do Sporting de Braga.

«É meritocracia pura, para os miúdos terem a oportunidade de entrar na equipa principal é porque têm valor e merecem. Não sou o Pai Natal ou o "Easter Bunny" [coelho da Páscoa], têm de conseguir as coisas», disse o técnico dos canarinhos em conferência de imprensa.

Ian Cathro está de regresso após castigo e confessou-se aliviado. «Espero muito que, na próxima temporada, se eu voltar a falhar com a tradução do que penso na minha cabeça e ofender alguém e a equipa ficar sem treinador, esta irá estar mais bem preparada e estável. Neste momento voltámos ao normal, os jogadores estão preparados para fazer um bom jogo e vou poder sentir o jogo um pouco mais perto deles. Se for possível ajudá-los durante o jogo, vou ajudá-los.»

Estoril e Casa Pia defrontam-se esta segunda-feira em Rio Maior, no jogo que encerra a 31.ª jornada da Liga e que está marcado para as 20h15. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.