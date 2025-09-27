Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após a derrota do Estoril frente ao Sporting, por 1-0, na sétima jornada da Liga:

Análise à derrota com o Sporting

«Procurámos fazer um jogo baseado no controlo do meio-campo, mais para nós do que em função do adversário. Procurámos coisas que fizessem sentido para este jogo e para este adversário. Estamos mesmo focados no objetivo de colocar este clube noutro nível. Não em termos de saltos na tabela, mas sim em termos de estabilidade. Não queremos oscilar muito de um ano para o outro, esse é o nosso grande objetivo. Estamos focados muito mais na nossa equipa.»

«Acho que a parte fundamental para mim era garantir que o Estoril que andamos a construir estivesse em campo. Na minha opinião isso aconteceu, o nosso Estoril esteve em campo, essa foi a parte mais importante.»

Golo do Sporting e dinâmica defensiva do lado direito

«Não passámos a semana toda obcecados com jogadores do Sporting. O que não queríamos era repetir a primeira parte do Gil Vicente. O que sei é que temos razão para andar a chorar muito, mas não vivemos assim, focamo-nos no dia a dia. Ninguém falou do lance de arbitragem mais flagrante para mim, quando o João Carvalho leva a bola para a frente, com um toque ou dois está na área e é invalidado por fora de jogo. Uma jogada que podia criar um momento de um possível golo, era deixar rolar e depois vamos ao VAR. Talvez o fiscal de linha tenha falhado, tal como nós falhámos na primeira parte da semana passada. Todos erramos. Queremos ser melhores, trabalhamos muito durante a semana. Todos têm de melhorar.»