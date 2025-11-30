Ian Catho, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após derrota [1-0] frente ao FC Porto a contar para a 12.ª jornada da Liga. O técnico escocês comentou o desentendimento no final do jogo.

Franceso Farioli está a fazer um trabalho excelente

«O que aconteceu é que eu queria mesmo dizer ao mister Farioli que fiquei mesmo impressionado com o trabalho dele. Não é nada fácil chegar aqui e acho que ele está a fazer um trabalho excelente. Acho que era óbvio antes do jogo e continua a ser.»

Início do desentendimento com Farioli

«Quando eu queria passar à frente dele, para lhe dizer isso, ele sentiu que eu lhe dei um empurrão. Um bocadinho, talvez, sou um bocadinho escocês e foi um encontrão demasiado forte. E depois, como sou escocês, não gosto quando alguém me toca na cara. Para mim é estranho, não gosto. É uma coisa mais latina, não gosto.»

Staff do FC Porto terá tentado intimidar Ian Cathro

«Do outro lado, acho que não foi a equipa técnica, mas havia outras pessoas lá perto, e aí eu tenho um problema com essas pessoas. Acho que eles cometeram um grande erro, porque queriam intimidar-me. Talvez eles não saibam que isso é impossível.»