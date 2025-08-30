O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, reagiu este sábado ao comunicado do Santa Clara que o acusava de estar mais preocupado com a «Disneyland» e com o futebol do seu país do que com o português, depois das críticas do técnico à marcação do jogo entre as duas equipas em data FIFA.

Ian Cathro «feliz por ter escolhido Portugal», mas deixa críticas à Liga

«Em termos de futebol sou muito mais português do que escocês. [...] O que fiz foi questionar uma norma e uma decisão, que marca um jogo da Liga para uma data FIFA, com prejuízo para nós, para o Santa Clara e para o espetáculo que a Liga procura promover. O meu nome é Ian Cathro e assumo o que digo. E digo que não vale tudo em futebol. [...] Sou muito feliz por ter escolhido Portugal para trabalhar, porque gosto das pessoas, admiro as equipas e o talento dos jogadores. Por isso, não deixa de ser engraçado que alguém, escondido atrás do nome do Santa Clara, me reduza ao ‘treinador escocês’, como se fosse menor ser estrangeiro aqui».

A defesa do profissionalismo da Liga

«Profissionalismo é defender a competição, é tentar proporcionar as melhores condições às equipas e o melhor espetáculo aos adeptos. [...] Porque me preocupo verdadeiramente com a competição, digo que não faz sentido vender a ideia de que é normal jogarmos numa data FIFA. Não faz! E não acredito que esta norma vá existir na próxima época, é normal que vá ser alterada».