O Estoril visita o reduto do Santa Clara no arranque da segunda volta da Liga e Ian Cathro afirma que a atitude dos jogadores vai ser igual à do último encontro, frente ao Estrela da Amadora.

Para ao técnico, esse jogo foi importante para fazer crescer a ligação entre os adeptos e os jogadores, sendo que o Estoril levou a melhor sobre a formação tricolor por 4-2.

«A nossa atitude para o jogo vai ser igual. Uma coisa interessante para dizer é que senti, no último jogo na Amadora, uma energia e uma boa ligação entre os adeptos e a equipa. Já disse várias vezes que sinto este grupo a crescer muito, é essa a verdade», começou por referir.

«Acho que temos de ter várias maneiras de resolver este problema. Temos de fazer mais golos e também temos de sofrer menos golos. Queremos um plantel equilibrado e essa é uma posição que temos de trabalhar. Vamos procurar chegar ao fim deste mercado em progresso constante», acrescentou.

O jogo entre Santa Clara e Estoril está marcado para as 15h30 deste sábado e terá a arbitragem de Miguel Fonseca.