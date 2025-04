Ian Cathro, treinador do Estoril em conferência de imprensa após a derrota diante do Sp. Braga por 0-2:

[Análise do jogo com muitas ausências]

«Primeiro, o futebol é um jogo em que... fazes um plantel por uma razão, e o plantel tem de corresponder aos objetivos. E o nosso objetivo é melhorar de uma forma constante, conseguir estabilizar o clube de uma forma diferente, que pode, no futuro, permitir que teremos objetivos diferentes. Não se pode fazer isso com onze jogadores, tem de ser feito com mais. Por isso, não podemos ficar por aí, do jogo. Na primeira parte, senti que não conseguimos ir aos nossos limites físicos, e manter ou impor a intensidade que normalmente conseguimos impor no jogo. E se nós não conseguimos ir a esses limites, a esses índices físicos de intensidade, fica mais difícil, e também fizemos erros que acredito muito que, no próximo ano, não vamos fazer este tipo de erros.«

[Golo aos quatro minutos do Estoril teria mudado a história do jogo?]

«Sim, o jogo de futebol sempre tem esse momento, e é o que começa a escrever a história do jogo. E, obviamente, nós temos de entender bem que tens o teu processo, tens o teu jogo, tens o teu trabalho, organização, ordem, tudo isso, mas depois há momentos, e é preciso ter, num sentido, um nível de alerta e concentração muito alto, e também tem que saber quando a porta está aberta e tu tens que entrar. São essas coisas que é o próximo passo do nosso crescimento, e temos de ver se somos capazes de tomar esse passo.»

[Tirou um um avançado e colocou Tiago Brito ao intervalo]

«Nós temos dois momentos, temos o momento quando estamos mais altos, temos outro momento quando estamos mais baixos, na primeira parte, não conseguimos controlar o posicionamento dos centrais, e do João e o Racic, do adversário, eles ficaram muito longe de nós, e obviamente, quando os jogadores têm tempo para jogar, é difícil. Por isso, mudámos para tentar igualar essa parte, e sentimo-nos mais ativos nesta parte do nosso trabalho defensivo. Talvez ficámos um bocadinho melhor.«

«Falando do Tiago, primeiro, parabéns pela estreia, acho que é sempre um momento importante para qualquer miúdo que quer ser jogador. Acho que toda a gente sabe que já a estreia tem um jogador com o nome do Tiago Brito, e sabe jogar a bola um bocadinho. Não muito mais do que isso, vamos trabalhando.»