Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa após o empate [2-2] com o Casa Pia, a contar para a oitava jornada da Liga. O técnico dos canarinhos admitiu necessidade de repouso para o plantel.

Época passada trouxe altas expectativas

«Não gosto de olhar para um jogo de futebol como um resultado justo ou injusto. É perder tempo. Olhando para este jogo, sinto que os meus jogadores precisam de uma paragem, umas folgas, porque fizeram um trabalho excecional na época passada e, por esse grande trabalho, começámos a viver com expectativas bem mais altas.»

Frustração de não atingir os resultados pretendidos

«Começámos o campeonato com dúvidas e polémicas: jogámos num campo que nem dá para vacas; depois [só agora] vamos entrar na nossa primeira paragem, porque fomos obrigados a fazer um jogo numa data FIFA; em cinco jogos sofremos quatro penáltis; marcámos primeiro em quatro jogos e só conseguimos ganhar um desses jogos. Olhando para tudo, cria muita frustração, quando não estás a atingir os resultados que sentes que mereces e que estás preparado para ter. Isto pode criar um peso adicional sobre todas as decisões.»

Jogadores precisam da «primeira» pausa para seleções

«Os jogadores precisam de descansar e desligar um pouco. Temos de fazer um ‘reset’ e voltar com a energia que mostraram na segunda parte.»

Mudanças ao intervalo

«Ao intervalo procurámos garantir uma energia completamente nova, renovada. Tirámos o tempo de decisão que o Casa Pia tinha na circulação de bola na primeira parte. Os jogadores que entraram conseguiram tirar esse tempo, ganhámos mais bolas na profundidade, mais segundas bolas, conseguimos mais posse, conseguimos ligar o nosso jogo um pouco mais rápido.»

