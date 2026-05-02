Ian Cathro, treinador o Estoril, em declarações na conferência de imprensa de antevisão o jogo com o Sp. Braga, deste domingo (18h), a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Parabéns ao Sp. Braga pela campanha europeia

«Estão de parabéns pelo resultado, mas falta mais um trabalho, que pode levar uma equipa portuguesa a uma final europeia, e desejo-lhes toda a sorte para a segunda mão. Tenho uma grande admiração e enorme respeito pela capacidade do clube, treinador e plantel. Trabalhar no futebol é um privilégio, mas ter tantos jogos, treinos, sessões de recuperação, tem de ser valorizado, não é nada fácil»

Bracarenses deverão gerir a equipa

«O Braga é uma equipa com qualidade, com variabilidade, diferentes planos de jogo, uma equipa que joga com muita energia. Nós vamos procurar fazer um bom jogo. A minha experiência diz-me que é um jogo em que pode haver rotação, mas, quando há o apito inicial, começa um jogo de futebol e cada equipa quer fazer o melhor e mostrar o seu valor. Queremos ganhar e o Braga também, de certeza.»

Ambição de um Estoril mais estável

«O mundo não vai acabar depois destes três jogos. Vamos tentar continuar o trabalho que temos feito nestas duas épocas e construir a próxima fase, que passa por criar um Estoril mais estável, a jogar sem medo, com ambição e que nunca esteja envolvido numa possível descida de divisão. Aí o Estoril torna-se diferente e torna-se mais interessante, pois deixa de estar associado a essa luta da manutenção, podemos atrair melhores jogadores e passamos a ser um candidato às competições europeias.»