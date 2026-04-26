Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa após a derrota (1-0) com o Famalicão, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Jogo competitivo com boa resposta da equipa

«Tivemos um jogo competitivo. Passámos algum tempo numa organização mais baixa, neste que acho que tivemos mais benefícios. Acho que a primeira parte foi um jogo equilibrado, com concentrações e dinâmicas positivas nos dois lados. O jogo muda-se completamente e sabemos como é que é jogar contra o resultado. Olhando o que a equipa fez, gostei muito. Gostei muito da coisa que nós conseguimos fazer, mais uma vez, contra uma boa equipa, porque isso é importante. Acho que agora há 14 pontos de diferença entre nós e o Famalicão. Não vejo essa diferença nas duas equipas em campo hoje, por exemplo.»

Famalicão como um exemplo

«O Famalicão, como já disse antes do jogo, é um clube que pode ser um exemplo para os outros clubes portugueses. Quer evoluir e quer crescer. Depois deste jogo, sentado aqui agora, estou mais motivado do que nunca para ajudar este clube a chegar ao ponto. Vai ser preciso tempo, temos muita coisa para fazer, mas estou mais motivado do que nunca para fazer isso.»

Razão da expulsão

«Não sei. Sinceramente, não sei.»

Caminho para dar o próximo passo

«O mundo não vai acabar depois das próximas três jornadas. Nós vamos para férias e depois voltamos. E aí é que talvez nós temos de olhar para estas duas épocas, de uma forma humilde e com uma abertura total para todas as pessoas envolvidas, e perceber como é que vamos tomar esse próximo passo, para competir para outras coisas. Não podemos ficar obcecados nos próximos três jogos. Vamos no dia-a-dia. Ninguém olha por nós e pensa que nós somos uma equipa fraca que pode descer a qualquer momento. Há muito respeito pela nossa equipa. O que nós temos que fazer agora é tomar outro passo. O que eu não posso fazer é estar aqui, na próxima épica, a vender o mesmo peixe. Isto implica que nós temos que melhorar. E é isso que nós vamos fazer. Acho que temos feito muita coisa boa. E, para a frente, temos muito trabalho por fazer. Acredito que podemos, se trabalharmos bem, podemos dar outro passo.»