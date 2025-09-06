Ian Cathro, treinador do Estoril, lamentou a derrota frente ao Santa Clara devido à conversão de uma grande penalidade. O técnico dos canarinhos sente ainda que há falta de opções no plantel e que a situação do jogo em data FIFA o obrigou a «falar menos» do que queria.

Análise do jogo

«Acho que há coisas que são naturais. Caras novas, algumas dinâmicas diferentes. Sabíamos que para fazer este jogo era preciso um grande esforço de todos os jogadores. E isto cria mais situações fora das nossas normas. E assim há mais dúvidas e era mesmo preciso que acertássemos nalgumas distâncias para não permitir a facilidade por fora que sentimos no início do jogo. Mas mesmo eles em campo, eles perceberam e trataram disto. E nós vimos isto ao longo da primeira parte. Não é algo para preocupar. Só este ajuste e a equipa começou a andar para frente. E depois conseguimos também criar as dinâmicas que queríamos com os médios. E vimos várias situações de bom futebol, de qualidade. Há coisas que... não vou falar do lance da penálti. Do tempo útil não vou falar. Acho que foi muito difícil para nós era sofrer mais um penálti contra nós. Acho que são três em quatro jogos. E estamos a sentir muita dificuldade à volta do Estoril neste momento. E aí é um golpe forte neste momento do jogo. Talvez teve um peso demasiado comparado com sofrer um golo 'normal'. Acho que esse foi o difícil, mas também tenho que dizer e dar crédito aos jogadores pela maneira como eles conseguiram acabar o jogo. E foram mesmo até o fim».

«Estou a fazer um grande esforço para falar com serenidade. Não é que esteja preocupado ou assim. Há coisas que talvez vá falar menos»

Nova dinâmica com os médios

«Acho que nós criámos várias situações. Com as combinações e a ligação entre elas na primeira parte. O futebol tem alguma coisa que o resultado sempre manda na cabeça um bocadinho mais para um lado do que para o outro. Nós sabíamos que jogamos contra uma equipa que é muito forte quando consegue criar situações de pressão alta. Também uma equipa muito forte no momento de transição. E procuramos ter dinâmicas, ter um bocadinho mais esforçado nas dinâmicas nessa zona central com aqueles quatro para tentar tirar as oportunidades para o adversário ser mais impressionante. Se estamos a fazer uma análise do jogo só nesse sentido, acho que podemos dizer que correu mais ou menos bem. Depois, nós podemos falar do jogo com muito, muito, muito detalhe, mas ao final do dia a bola tem de entrar na baliza. E quando não entra, e quando o jogo continua, e acontecem outras coisas, muda.»

Estreia a titular de Pizzi e Ferro

«Acho que vimos as qualidades que estes jogadores têm. É conhecido para todos. Isto não é surpresa para ninguém. Entraram bem nas dinâmicas da equipa. E também estamos a falar dos jogadores que já têm experiência para também adicionar coisas à equipa, às dinâmicas da equipa. E vamos todos trabalhar todos os dias, com todos. E vamos crescer e vamos melhorar. Vamos continuar a fazer o que nós fazemos, que é tentar pôr este clube cada vez mais estável e mais preparado, mesmo contra todos.»

Sente falta de um jogador na posição onde se estreou Ricard Sanchez?

«Sentimos falta de um jogador nesta posição. E falta de um jogador na baliza. Outro jogador na linha defensiva. Sentimos falta de vários jogadores. Isto já está tudo dito e não vou e não vamos falar mais vezes sobre isso. Acho que o Ricard fez um grande trabalho. Principalmente por esse facto. Este jogo seria sempre um jogo diferente, que era mesmo preciso um esforço extra de todos os jogadores. E podemos falar nisso de alguns jogadores a fazer minutos que talvez ainda não estavam completamente preparados para fazer. Também um jogador a fazer outra posição. Nós estávamos a preparar alguma coisa diferente para garantir que tínhamos soluções ao longo do jogo. Era um jogo completamente diferente. Sabemos todos a razão por isso. E estou a fazer o meu esforço para não falar nisso. E para não falar no facto que, pronto, lá está, vou dizer. Talvez contra o AVS temos de marcar dois golos só para ganhar 2-1. Mas se é assim, ok. Vamos tentar marcar dois golos».