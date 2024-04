O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta quarta-feira um processo disciplinar, de caráter urgente, aos incidentes no jogo entre o Desportivo de Chaves e o Estoril, da 30.ª jornada da Liga, que ficou marcado por uma invasão de campo.

«Instauração de processo disciplinar, com atribuição de natureza urgente, à Grupo Desportivo de Chaves – Futebol SAD, a Pedro Álvaro, a Marcelo Carné, a Nuno Diogo, a André das Neves Paquete de Oliveira, a Tiago Araújo, a Vasco Seabra e a António Baptista Nobre, por deliberação da Secção Profissional», refere o CD da FPF em comunicado.

Segundo o documento, a abertura deste processo acontece devido à «factualidade constante dos relatórios oficiais de jogo e a participação apresentada pela Estoril Praia Futebol SAD» e sobrepõe-se aos castigos que, entretanto, serão divulgados no mapa de sumários, uma vez que o Conselho de Disciplina entende que há uma conexão entre a invasão de campo e as consequentes expulsões. Isto é, os castigos que, entretanto, forem divulgados, ficarão sem efeito até à conclusão deste processo disciplinar, apurou o Maisfutebol.

«O processo foi enviado, dia 24 de abril de 2024, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», acrescenta o órgão disciplinar.

Recordamos que no jogo disputado no domingo em Chaves, registou-se uma invasão de campo quando decorria o período de descontos que evoluiu para desacatos e agressões entre adeptos flavienses e jogadores do Estoril, com o guarda-redes Marcelo Carné e o defesa Pedro Álvaro a serem expulsos com cartão vermelho direto.

Após uma paragem de cerca de vinte minutos, o jogo foi retomado, com a equipa da casa a chegar ao 2-2 com um golo aos 90+20 minutos, por intermédio de Morim, quando o avançado João Carlos defendia a baliza do Estoril, devido à expulsão de Marcelo Carné, numa altura em que o emblema canarinho já tinha esgotado as substituições.