O médio do Estoril Praia, João Carvalho, foi distinguido como o médio do mês da Liga portuguesa, depois das prestações pelos canarinhos em janeiro deste ano.

No último mês, o português de 27 anos foi titular nos três jogos vitoriosos dos canarinhos, contribuindo com três golos (dois frente ao Santa Clara e um diante do Vitória SC).

Deste modo, João Carvalho foi o escolhido pelos treinadores como o melhor médio a atuar em Portugal nesse período, recolhendo 34,07 por cento dos votos, superando a concorrência de Hjulmand, capitão do Sporting (18,52 por cento) e do colega de equipa Holsgrove (8,15 por cento).