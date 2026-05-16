João Carvalho: «Futebol fica em segundo plano quando o Pizzi acaba carreira»
João Carvalho, médio do Estoril, analisou a derrota com o Benfica, indica o desejo das competições europeias para a próxima temporada e deixa rasgados elogios a Pizzi, que terminou hoje a carreira de futebolista.
Análise ao jogo e palavras a Pizzi
«Entrámos mal, não há muito a dizer. Tudo saiu mal e ao Benfica saiu tudo bem. Na segunda parte, procurámos dar outra imagem, podíamos ter feito mais golos, mas se calhar o Benfica também. Interessa salientar o que fizemos no campeonato. Mas o futebol fica em segundo plano quando pessoas como Pizzi acabam a carreira desta forma. Foi um enorme prazer ter o Pizzi na equipa, foi uma aprendizagem para tudo e foi um orgulho. Para o ano, estamos cá para ambições maiores.»
Foco europeu na próxima temporada?
«Lugar europeu? Sim, claro. A última imagem é que fica e a nossa não foi a melhor, mas é preciso recordar que ficámos no dez primeiro por duas vezes seguidas e isso já não acontecia há muito. É fruto do trabalho desta equipa.»
Continuação do treinador
«Ian Cathro? Assinava já. Aliás, assinava toda a gente…até o Pizzi. Se ficar fico feliz por ele, se for para um sitio melhor também.»