João Carvalho, capitão do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (3-1) com o FC Porto, a contar para a 29.ª jornada da Liga.

Intensidade da 1.º parte ditou o jogo

«Basicamente foi isso. A intensidade que o Porto pôs na primeira parte e nós não fomos capazes de igualar. E quando assim é, torna-se mais fácil para o outro lado. Entrámos mal, reagimos um pouco a seguir ao primeiro golo.»

Orgulhosos da segunda parte

«O FC Porto faz o 2-0 numa bola parada e o 3-0 também noutra bola parada. Ou seja, foi detalhes, num jogo mau nosso, foi sobre detalhes que isto ficou. Temos de levantar a cabeça. Sabemos o que eles fazem, mas é difícil contrariar. Muitas equipas tentam e não conseguem. Hoje foi a intensidade, foram as segundas bolas, foram os duelos que nós não igualámos. Acima de tudo saímos orgulhosos do que fizemos na segunda parte e sabemos que não devemos voltar a repetir a primeira.»

Estoril podia estra numa situação pontual melhor

«É uma frustração. Os pontos que temos neste momento... sabemos que podíamos ter muitos mais, por alguns deslizes, por alguma falta de clarividência. Podíamos ter dado o salto para se calhar lutar por outros objetivos. Não o conseguimos e que essa aprendizagem sirva para os próximos anos deste clube.»