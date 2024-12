João Pereira, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Casa Pia por 2-0 sobre o Estoril, num jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga:

«Não foi fácil, muito pelo contrário, tivemos de suar até ao fim do jogo porque queríamos manter a baliza a zero. A equipa tem de se alimentar desta mentalidade de vitórias, era esse o objetivo da equipa técnica, os jogadores foram exímios e o Cassiano a forma como faz o golo, com 35 anos também foi o espelho da nossa exibição.»

[Primeira vitória de sempre do Casa Pia no reduto do Estoril?]

«Falámos disso no pós-jogo, tínhamos outros objetivos mais importantes, queríamos dar uma resposta ao empate da última jornada, não nos queremos alimentar dos empates. Importante é somar vitória atrás de vitória e ter consistência, este grupo fez algo que ainda não tinha sido feito. Agora o objetivo é conseguir o melhor registo de sempre do Casa Pia.»

«Retificámos dois detalhes ao intervalo e não mais do que isso, porque quem quer retificar tudo nada retifica e sinto que a equipa deu uma boa resposta. O Estoril mudou também a estratégia. Podíamos ter ido atrás do 3-0, mérito do Estoril pela forma como mudou o plano e acima de tudo mérito para os meus jogadores.»

[Vitória três meses e meio depois fora de casa?]

«É uma vitória, a semana foi limpa, já não interessa e temos de dar uma resposta no próximo jogo. Os adeptos alimentaram-nos e temos de lhes dar os três pontos já na próxima época. Queremos festejar a vitória junto da nossa família e estarmos mais felizes, queremos manter uma consistência. Temos de ter ambição e alimentar-nos disso mesmo.»